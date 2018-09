Abusivismo edilizio, Legambiente: “in Sicilia su 6637 ordinanze di demolizione eseguite solo 1089”

La Sicilia ha il 9,3 % del totale nazionale delle ordinanze di abbattimento emesse (6.637) e di queste ne ha eseguite appena il 16,4 % (1.089). Se si considerano le regioni storicamente più esposte al fenomeno dell’abusivismo, si scopre che la Puglia ha abbattuto il 16,3 per cento degli immobili colpiti da ordinanza che sono il 3,2 per cento del dato nazionale, la Calabria, sul 3,9 per cento delle ordinanze nazionali ha solo il 6 per cento delle esecuzioni. I dati emergono dal dossier di Legambiente ‘Abbatti l’abuso. I numeri delle (mancate) demolizioni nei comuni italiani’, presentato oggi nel capoluogo siciliano dai presidenti nazionali e regionale dell’associazione ambientalista, Stefano Ciafani e Gianfranco Zanna. Dal dossier emerge poi che l’abusivismo lungo costa resta maggioritario. A confermarlo ci sono anche i dati sugli abbattimenti. Nei comuni dell’entroterra la media delle ordinanze di demolizione è di 23,3 a comune, spostandosi al mare, il dato decuplica, arrivando a 247,5 ordini di abbattimenti.