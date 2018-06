Ars, il M5S: “protesta su Malta? il nostro gesto pacifico”

“Il nostro e’ stato un gesto pacifico, ci siamo pacificamente alzati e abbiamo lasciato l’aula quando il presidente di Malta ha preso la parola. Ripeto, e’ stato un gesto pacifico, ma il presidente Micciche’ si e’ permesso di definirlo ‘violento’ e di fare la lavagnetta dei buoni e dei cattivi. Quel gesto e’ stato capito da tutti i siciliani, solo qui dentro non lo avete capito”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Valentina Zafarana, intervenendo in aula nel corso della seduta di oggi. Zafarana ha fatto riferimento a quanto accaduto ieri quando i deputati del M5S hanno lasciato l’aula, nel corso della seduta solenne dedicata ai rapporti fra Sicilia e Malta, quando il presidente della Repubblica di Malta Marie Louise Coleiro Preca ha preso la parola. “Il problema dell’immigrazione non si risolve esprimendo solidarieta’ parolaia – ha aggiunto Zafarana – l’accoglienza va fatta, ma va fatta fino in fondo”.

Al momento dell’intervento del capogruppo del M5S i lavori d’aula erano guidati dal vicepresidente dell’Ars Roberto Di Mauro. Subito dopo e’ intervenuto il capogruppo di Forza Italia Giuseppe Milazzo: “La seduta di ieri era una seduta solenne, abbiamo ospitato un Capo di Stato – ha detto – il presidente dell’Ars ha fatto bene a prendere posizione”