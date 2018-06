Comunali, a Trapani trionfa Tranchida. Il neo sindaco: “ci rendiamo disponibili ad accogliere i migranti dell’Aquarius”

In Sicilia, solo a Trapani il partito democratico ottiene ottimi risultati. Vince al primo turno il candidato del Pd sostenuto da tutto il centrosinistra, Giacomo Tranchida eletto con il 70,98%, 20.290 voti.

“La priorità assoluta per Trapani è quella di togliere la monnezza dalle strade – dice il neo sindaco – non solo per dare dignità ai cittadini trapanesi ma soprattutto per restituire la bellezza a questa città che è il suo valore aggiunto. Mi sono ripromesso di fare un progetto con le sette liste oltre alle logiche degli schieramenti, perché il nostro è un progetto per tutta la città e per questo chiederemo una mano a tutti i cittadini”.

E ancora il neo sindaco Tranchida interviene sulla vicenda della nave “Aquarius” con a bordo 629 migranti bloccata dal ministro Salvini con l’intento di farla approdare a Malta. “Siamo disponibili ad accogliere la nave Aquarius e ci rendiamo disponibili a fronteggiare qualsiasi emergenza futura che riguarda migranti e soccorsi in mare. Trapani è porta e porto del Mediterraneo – continua – non sarà il Salvini di turno a condizionare la nostra storia. Condividendo la responsabilità con altre portualità, a partire da quella di Palermo che si è detta disponibile ad accogliere navi di migranti, continueremo ad offrire un servizio di supporto, di concerto con le altre autorità, tra cui la Capitaneria di porto”. Ma concorda con Salvini “riguardo i tempi delle richieste di asilo: non possono passare due anni, al massimo dobbiamo impiegare due mesi. Monitoreremo le strutture operative anche per tenere sotto controllo ogni tentativo di business e speculazione”.