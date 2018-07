Disabili, i Senatori Pd lanciano sciopero fame a rotazione

“Il gruppo parlamentare del Pd in Senato ha deciso di sostenere lo sciopero della fame del collega Davide Faraone, arrivato all’ottavo giorno di digiuno per chiedere al Presidente della Regione siciliana di firmare il decreto di erogazione dei contributi per i non autosufficienti. Un appello al governatore della Sicilia e’ arrivato anche dal senatore Matteo Renzi, mentre una lettera a Musumeci e’ stata preannunciata dal capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci. Intanto da oggi e’ partito uno sciopero della fame a rotazione di decine di parlamentari dem che stanno aderendo su twitter con gli hastag #digiunocondavide #Musumecifirma”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa del Pd.