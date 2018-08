Istituito in Sicilia il tavolo tecnico per l’uso terapeutico della cannabis

Con un proprio decreto, l’assessore alla Salute della regione Sicilia Ruggero Razza ha istituito il tavolo tecnico per l’uso terapeutico della cannabis. Si tratta dell’organismo che per la prima volta in Sicilia consentira’ l’individuazione delle linee guida per la somministrazione di farmaci galenici con presenza di cannabinoidi per curare alcune specifiche patologie.

“Con questa azione avviamo la Sicilia ad un percorso specifico di innovazione farmacologica in linea con lo standard di altri territori europei, tenendo conto che, nonostante i passi avanti degli ultimi anni, sono ancora necessari ulteriori approfondimenti per determinare altri aspetti nel rapporto fra rischi e benefici che possono scaturire dalle cure a base di cannabinoidi”, spiega l’assessore Razza.

Del tavolo, che si riunira’ presso l’Assessorato per la Salute, fanno parte docenti universitari, medici, farmacisti, esperti in terapia del dolore, neurologi, componenti dell’assessorato ed i rappresentanti delle associazioni che in questi anni hanno seguito gli sviluppi in materia di uso terapeutico della cannabis. Il tavolo e’ presieduto dal dirigente generale dell’Assessorato regionale per la Salute.