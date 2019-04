Si vota a Racalmuto, Naro, Santa Elisabetta, Alessandria della Rocca e Caltabellotta

Sfide in 34 Comuni, di cui 7 con il sistema proporzionale e 27 con quello maggioritario, per una popolazione complessiva di 496.350 cittadini.

Si vota oggi dalle 7:00 alle 23:00 e lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni di voto. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 12 maggio dalle 7 alle 23. Nei Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti viene eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi; in quelli superiori a 15 mila abitanti, viene eletto il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio.

L’elettore può scegliere di votare per una lista, attribuendo così automaticamente la preferenza anche al candidato sindaco collegato (cosiddetto effetto trascinamento), oppure può votare solo per il candidato sindaco. Si può inoltre effettuare il voto disgiunto: un candidato sindaco e una lista a esso non collegata. Infine, per il Consiglio comunale, l’elettore può esprimere la propria preferenza scrivendo il cognome, o nome e cognome in caso di omonimia, del candidato prescelto di fianco al simbolo della lista. Qualora esprima due preferenze, dovranno essere una di genere maschile e l’altra di genere femminile, pena la nullità della seconda.

La governance politica si rinnova in cinque centri della provincia di Agrigento. Alle urne sono chiamati i cittadini di Naro, Santa Elisabetta, Racalmuto, Alessandria della Rocca e Caltabellotta.

A Racalmuto sono quattro i candidati sindaco, si tratta di Salvatore Petrotto conla lista “Racalmuto riparte”; Cinzia Leone della lista “SiAmo Racalmuto”, Vincenzo Maniglia della “Lista per Racalmuto” e il sindaco uscente Emilio Messana con la lista “Racalmuto Libera e Onesta”.

Il primo ad aver presentato la lista è Salvatore Petrotto. Sono stati designati come assessori Calogero Mattina, e Vincenzo Matrona, già assessore negli anni Novanta nel corso del primo dei tre mandati amministrativi di Petrotto. Insieme a loro i candidati al Consiglio comunale sono: Sergio Alaimo, Salvatore Alessi, Salvatore Ferlisi, Lucia Guagliano, Gianluca La Bella, Luigi Morreale, Gioacchino Mulè, Simona Taibi, Giuseppina Rinallo, Rossana Agrò, Dario Navarino e Luigina Graci.

Nella lista di Cinzia Leone gli assessori designati sono Andrea Sciascia presidente della locale Pro Loco e Simone Craparo, insegnante, e insieme a loro ci sono Carmelo Collura, Luigi Capitano, Eduardo Chiarelli, Angelo Di Vita, Giuseppe Licata ed Eduardo Spalanca. Candidata anche Valentina Zucchetto e Rosario Canicattì questi ultimi due presenti nella giunta di Messana fino a qualche mese fa, e poi Gabriela Mangione Alessandra Maria Palermo, Lorena Paraldo e Giusi Petrotto. A fianco del candidato sindaco Vincenzo Maniglia con la sua “Lista per Racalmuto” ci sono l’avvocato Cristina Iacono, Enzo Sardo e Giovanni Mattina designati assessori e insieme a loro i candidati al Consiglio comunale sono Ivana Mantione, i consiglieri uscenti Sergio Pagliaro, Carmelisa Gagliardo e Maria Morgante. Poi, Paolo Agrò, Bufalino Maranella Marilena, Conte Calogero, Curto Angelo, Falco Carmelo, Lauricella Antonino, Pensillo Irene e Zaffuto Antonio.

Infine, Emilio Messana punta su 6 donne e 6 uomini; si tratta di Fucà Giuseppe, Cino Rossana Maria Pia, Macaluso Salvatore, Marchese Ignazio, Martorana Angela Maria, Matteliano Carmela, Mulè Dorotea , Pace Selene, Petruzzella Salvatore,,Scimè Luigi detto Gigi, Scimè Riccardo e Terrana Silvia Antonella. Messana ha designato assessori Carmela Matteliano, Ignazio Marchese , Gigi Scimè e Salvatore Petruzzella tutti e quattro candidati anche per un posto in Consiglio comunale.

A Caltabellotta a contendersi la poltrona di primo cittadino ci sono l’uscente Paolo Segreto, sostenuto dalla lista “Liberamente, Segreto sindaco” e Calogero Cattano, sostenuto dalla lista “Tradizione e Futuro”. Insieme al candidato sindaco Segreto ci sono: Anna Augello, Arianna Bellafiore, Caterina Cusumano, Giuseppe Geremia, Vito Marsala, Lilla Maria Perrone, Patrizia Pumilia, Gaspare Sala, Paola Rosalia Trapani, Pina Daniela Turturici , Salvatore Turturici, Giuseppe Zito.

Candidati nella Lista con Cattano ci sono Mario Abbruzzo, Paola Augello, Pino Barbiera, Calogero Battaglia, Noemi Campo, Maria Castrogiovanni, Alessandro Cusumano, Jessica Farina, Paolo Genuardi, Rino Granillo, Daniela Grisafi, Livia Grisafi, Biagio Marciante, Michele Pipia.

Nelle ultime elezioni amministrative con un solo candidato a sindaco non si è riusciti a raggiungere il quorum per cui il Comune di Alessandria della Rocca ed è stato amministrato da un commissario straordinario. Adesso a concorrere per la poltrona da primo cittadino sono in due candidati. Da un lato Giovanna Bubello, candidata nell’ultima tornata elettorale sostenuta dalla lista “Per una nuova Alessandria, Giovanna Bubello sindaco”. In lista con lei ci sono: Stefano Armando Cannata, Antonino Scimè, Comparetto Giovanni, Fantauzzo Benedetto, Greco Mariella, Mangione Gianluca, Mangione Salvatore, Micciché Anna Maria, Perzia Patrizia, Puglia Francesca, Settecasi Antonella, Vitello Giuseppe.

Dall’altro lato il candidato è Giuseppe Guastella, sostenuto dalla lista “Insieme per la rinascita, Giuseppe Guastella sindaco”. I candidati nella lista sono Leto Maria, Perzia Domenico, Sciortino Daniela, Tamburello Antonino, Vitello Pietro, Pullara Francesco, Puglia Alessandro, Napolitano Gaspara, Allotta Pasquale.

Saranno tre i candidati che concorreranno per la poltrona di sindaco a Naro. Si tratta dell’ex sindaco Mariagrazia Brandara, sostenuta dalla lista “Mariagrazia Brandara, il sindaco per Naro“, del comandante della Polizia provinciale Vincenzo Giglio, sostenuto dalla lista “Insieme si può, Giglio sindaco” e Massimiliano Arena, sostenuto dalla lista “RivoluzioniAmo Naro” e noto in città come leader del gruppo dei “ContemplAttivi“.

I candidati nella lista “Mariagrazia Brandara, il sindaco per Naro” sono: Pasquale Burgio (detto Lillo), Calogero Cangemi, Valentina Craparo, Serena Cremona, Maria Teresa Geraci, Valentina Gueli Alletti, Vincenzo Incardona, Salvatore Perconti, Cristina Scanio, Giovanni Terranova, Salvatore Todaro, Lillo Valvo.

A sostenere la lista “Insieme si può, Giglio sindaco” i candidati sono: Rosalia Arnone, Sera Destro, Angelo Gallo, Calogero Licata (detto Lillo), Salvatore Novella (detto Tito), Nicolo Palmeri, Giuseppe Piraino, Leandra Ruggeri, Alessia Schembri, Maria Todaro, (detta Maria Concetta).

Insieme a Massimiliano Arena nella sua lista “RivoluzioniAmo Naro”: Katia Brancato, Maria Maniscalchi (detta Letizia), Salvatore Manzone, Salvatore Milazzo (detto Tito), Giovanni Ottavio Lo Brutto, Giuseppe Passarello, Pasqualina Platia, Antonella Scanio, Melinda Todaro (detta Me), Giuseppe Vainella, Antonino Verde (detto Toni) e Giuseppe Vinci.

A Santa Elisabetta i candidati sindaco sono due: Domenico Gueli, con la lista “Per Santa Elisabetta il bene comune, Mimmo Gueli sindaco” e Gaetano Catalano, con la lista “Uniti per Santa Elisabetta. Progresso e democrazia, Catalano sindaco”.

Insieme a Gueli ci sono Liborio Gaziano, Erika Fragapane, Maria Assunta Fragapane, Mario Maurizio Sicorello, Giovanni Sicurello, Raimondo Rizzo, Maria Adriana Catalano.

Per la Lista di Catalano ci sono Gaetano Catalano, Salvatore Antonio Gaziano, Tabaka Ewa Dorota, Maria Chirafisi, Debora Mangione, Alessia Rizzo, Alessandro Salvatore Catalano, Stefano Mongiovì, Salvatore Milioto, Giovanni Vancheri.

In Sicilia sono tre i Comuni nel Nisseno dove si vota: Caltanissetta, Gela, Mazzarino. Nel Catanese si vota ad Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea. Soltanto ad Aidone per la provincia di Enna. Nel Messinese il numero maggiore di Comuni al voto: Brolo, Condrò, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora, Tortorici.

Nel Palermitano si rinnovano cinque amministrazioni: Bagheria, Borgetto, Bompietro, Cinisi, Monreale, Roccamena. Nel Trapanese si vota a Calatafimi-Segesta, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi.