Agrigento “virtuosa” nella raccolta differenziata dei riiuti, arriva lo Speciale Tg1 della Rai

Troupe Rai ad Agrigento. Giornalisti e cameraman dell’emittente nazionale sono nella Città dei Templi in queste ore per realizzare un servizio sulla raccolta differenziata e sui risultati ottenuti. Il dato del 6969.37 per cento, rende Agrigento il capoluogo di provincia più virtuoso della Sicilia, fatto che non è passato inosservato e che ha richiamato l’attenzione del colosso di viale Mazzini.

La troup ha realizzato alcune interviste ai cittadini e al sindaco della città, Lillo Firetto, per capire i meccanismi che hanno portato a raggiungere a pochi mesi dal’avvio un risultato, per certi versi strabiliante, pur nelle difficoltà evidenti degli ultimi giorni.