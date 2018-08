In auto con 3,3 kg di cocaina: calabrese arrestato in Sicilia

Fermato per un controllo in una stazione di servizio lungo l’autostrada Catania-Siracusa, nel territorio di Lentini, un uomo di 34 anni, Rocco Castagnoli, residente a Sant’Eufemia di Aspromonte (Rc), è stato trovato dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa con circa 3 chili e 300 grammi di cocaina, nascosta nella sua auto, una Fiat Qubo. La droga era custodita in un doppiofondo nel bagagliaio.

L’evidente nervosismo del conducente ha indotto gli operatori a procedere ad un’accurata perquisizione dell’uomo e del mezzo, negli uffici della Questura, che ha dato esito positivo, poiché all’interno dell’autovettura, e precisamente in un doppiofondo posizionato nel cofano posteriore, creato appositamente per occultare lo stupefacente, sono state rinvenute tre buste di plastica sottovuoto trasparente, contenenti ciascuna 1,1 chilogrammi lordi di cocaina.

Castagnoli è stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa.