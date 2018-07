Incendi: fiamme a Casteltermini, interviene anche elicottero Aeronautica; immagini spettacolari dei Canadair dei Vigili del fuoco tra i bagnanti

Si è concluso l’intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare per spegnere le fiamme divampate in zona Garifo, nel comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento. L’ordine di decollo è giunto dal Comando Operazioni Aeree (Coa) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (Soup) della Regione Sicilia.

L’equipaggio, in servizio di allarme antincendio e appartenente all’82° Centro Csar (Combat Search and Rescue) di Trapani Birgi, è decollato dalla propria base intorno alle ore 8:30 di stamattina, giungendo sul posto circa mezz’ora dopo.

In totale, il mezzo dell’Aeronautica, che operava in collaborazione con i Vigili del Fuoco, ha effettuato 11 sganci rilasciando 7.700 litri di acqua prelevata dalla diga di Rosa Marina tramite la benna di cui è dotato.







Rientrato in base intorno alle ore 11:30, l’elicottero ha ripreso il normale servizio di allarme antincendio, garantito 24 ore su 24, mentre sul posto hanno continuato ad operare due Canadair dei Vigili del Fuoco.

Le immagini che pubblichiamo sono molto eloquenti.

Ecco l’approvvigionamento idrico dei Canadair dei Vigili del fuoco effettuato nel mare di Porto Empedocle tra la gente (apparentemente vicina) a fare il bagno.