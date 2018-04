La Cisl replica alla sindaca Carmina: “Noi facciamo solo sindacato non politica”(video)

“La Cisl Agrigento si accanisce contro questa amministrazione”, aveva dichiarato in un’intervista video la sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina in merito alle dichiarazioni fatte dallo stesso Sindacato sull’ipotetica chiusura della Torre di Carlo V.

Riceviamo e pubblichiamo la video intervista del Segretario generale Cisl Agrigento Maurizio Saia, che replica alle accuse della Sindaca pentastella Carmina.

“La Cisl fa solo sindacato e non fa politica e non utilizza strumenti per fare politica”, sottolinea il segretario Saia, “siamo sempre entrati in merito nei problemi che riguardano la città di Porto Empedocle, abbiamo parlato dell’area industriale di Porto Empedocle, e proposto le soluzione per Italcementi, e continueremo a farlo. Il video che ho registrato, come cittadino e non come Segretario Cisl, fa vedere come la città sia allo sbando più totale, non c’è nessuna azione di danneggiamento nei confronti della Città”. Per quanto rigurada la Torre di Carlo V, sottolinea Saia, non comprendo la sua reazione, abbiamo solamente detto quello che lei stessa ha confermato, che le stanze chiuse e si deve provvedere alla manutenzione sennò rischia la chiusura”, ha concluso Saia.

Video Intervista a Maurizio Saia