Papa Francesco in Sicilia: ecco come funzionerà, con 5000 uomini, l’apparato sicurezza (fotogallery)

Sette ore e mezza. Tanto dovrebbe durare la visita di Papa Francesco a Palermo.

Arrivo poco prima delle 11 in elicottero al porto di Palermo e partenza alle 18 e 30. In mezzo un fittissimo calendario di appuntamenti, ai quali il Pontefice cercherà di arrivare puntuale. La puntualità è un ossimoro quando si parla di Palermo, capitale europea, oltreché della cultura, sicuramente anche del traffico.

La macchina organizzativa però è già all’opera, con disposizione ferree, diramate con un dettagliato comunicato stampa. La zona rossa per i mezzi parte da Brancaccio e arriva fino a piazza delle Croci. Già chiuso il tratto di strada che dal Politeama arriva in via Libertà, con tanto di stop alla fine di via Ruggero Settimo. Proprio lì è stato allestito il mega palco, lungo quindici metri, sul quale venerdì sera si esibiranno attori e ballerini del musical “L’amore salverà il mondo”, dedicato alla vita di don Pino Puglisi. Sempre sullo stesso palco, nel pomeriggio del 15, il Papa incontrerà i giovani.

Dall’alba di venerdì, precisamente dalle 4 del mattino, inizierà l’allerta viabilità.

Sgomberata la zona rossa, si potrà circolare solo lungo gli assi cittadini non interessati dal percorso del Pontefice. Per chi dovrà percorrere la città da est a ovest, l’alternativa più “snella” dovrebbe essere viale Regione siciliana. Semaforo verde in via Oreto, via Messina Marine (fino all’ospedale Buccheri La Ferla), via Basile, corso Calatafimi, Corso Tukory, piazza Indipendenza, via Malaspina, corso Finocchiaro Aprile, dall’altro lato ok anche per via Sciuti –Terrasanta – Cusmano, piazza Virgilio con obbligo di svolta a destra in via Dante e poi via via Liberta fino a piazza delle Croci, via Notarbartolo, via Sampolo, via Duca della Verdura e via Montepellegrino.

Non sarà facile per i residenti in centro spostarsi in macchina.

























Il consiglio della Polizia municipale è quello di muoversi a piedi o in bicicletta. La zona rossa dovrebbe iniziare ad essere ridotta già intorno a mezzogiorno, quando sarà riaperto l’asse che collega via Crispi a piazza Tredici vittime. Una volta finita la messa, sarà anche riaperto il grande snodo del Foro italico.

Sull’ordinanza viabilità borbottano i tassisti palermitani. Paolo Villano, consigliere di Radio taxi, si lamenta: “Palermo soffre della solita disorganizzazione. Non vi è stato alcun tavolo tecnico al quale siano stati invitati anche i tassisti. Non avremo alcun pass per le giornate di venerdì e sabato. Saremo fuori dai circuiti alla stregua delle comuni automobili. Volevamo garantire un servizio ai pellegrini di 10 euro a corsa, ma non ci è stato possibile. Ben 200 taxi avranno un danno abnorme, considerato che non lavoreremo per oltre 36 ore”.

I pellegrini, che arriveranno a Palermo in pullman (mezzi, che saranno verosimilmente parcheggiati dalle parti di via Basile, del Forum e zona Emiro), potranno raggiungere il Foro italico con un servizio navetta, messo a disposizione dal Comune. I bus partiranno dal Forum, da via Basile e da via degli Emiri. Sarà anche garantito il servizio del tram, al costo di 1,40 euro per biglietto. La domanda che si fanno in molti è: “saranno sufficienti le navette per trasportare gli 80.000 pellegrini previsti per sabato mattina?”.

Difficile rispondere.

Tutti i numeri relativi alla visita del Pontefice nel capoluogo siciliano sono a tanti zeri: 5000 uomini delle forze dell’ordine arriveranno da tutta l’Isola per garantire un dettagliato piano di sicurezza (l’allerta è massima), di questi, 1500 sono agenti della Polizia municipale di Palermo, già all’opera, con i colleghi dell’Arma, della Polizia di Stato, delle Fiamme gialle ed Esercito, nel sorvegliare tanto la zona del Politeama, quanto quella del Foro italico.

Uno di loro ci dice: “Lavoreremo senza soluzione di continuità e a pieno dispiegamento di forze, dalle 4 del mattino di venerdì fino alle 18 e 30 di sabato. Licenze e permessi bloccati”.

Per accedere ai varchi occorrerà dimostrare di non avere con sé una lista di oggetti, resa nota dalla Questura di Palermo, perché ritenuti pericolosi: valigie o trolley, bombolette spray di qualsiasi tipo, trombette da stadio, bevande alcoliche, bottiglie di vetro, lattine, bastoni per selfie e treppiedi, droni o aeroplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini e caschi, tende e sacchi a pelo, sedie, sgabelli, ovviamente in lista anche oggetti contundenti e armi proprie o improprie.

Anche i volontari, che creeranno il cordolo e che supporteranno le Forze dell’ordine ai varchi, sono stati selezionati dopo attenta valutazione dei documenti di identità, già presentati a inizio estate. Il cerimoniale, previsto per le visite ufficiali del Pontefice è molto rigoroso.

Francesco, prima della celebrazione al Foro italico, potrà bere solamente acqua minerale in bottiglia, sulla cui integrità dovrà garantire un addetto alla sicurezza del Pontefice. Non una semplice formalità, ma una prassi collaudata. Il Papa, in genere, fa colazione prima della partenza e, vuoi per ragioni di garanzia, vuoi perché, nell’uso cattolico è auspicabile non toccar cibo prima del sacramento della comunione, prima della messa al Foro italico, potrà bere solo dell’acqua. Anche il Papa, per la sicurezza sua e di chi lo circonda, deve obbedire a delle regole semplici e importanti, come fanno sapere da ambienti ecclesiastici.

“Bonifiche” e controlli serrati sono già in atto in tutti i luoghi che interesseranno la visita del Pontefice. Anche il pranzo, che si svolgerà con gli ospiti della Missione speranza e carità di Biagio Conte, passerà al vaglio dei controlli previsti dalla prassi pontificia.

Ecco gli appuntamenti della visita papale, che avrà al centro il venticinquesimo anniversario dell’uccisione del beato Pino Puglisi:

Ore 10 e 45 atterraggio in elicottero nel porto di Palermo.

Ore 11 e 45 celebrazione eucaristica al Foro Italico

Ore 13 e 30 visita alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, dove il Papa pranzerà con gli ospiti della missione e una rappresentanza di detenuti e immigrati.

Ore 15 visita in forma privata alla parrocchia di san Gaetano a Brancaccio e alla casa del beato don Pino Puglisi.

Alle 15 e 30 incontro in Cattedrale con il clero, i religiosi e i seminaristi, .

Ore 17 incontro con i giovani in piazza Politeama.

Il decollo per Roma è previsto alle 18 e 30 all’aereoporto Falcone e Borsellino di Palermo, con atterraggio a Ciampino alle 19 e 20.

Testo e foto di Maristella Panepinto