Papa in Sicilia, al via l’organizzazione. Migranti e giovani al centro della visita pastorale

Partita la macchina organizzativa in vista della visita del Santo Padre Francesco a Palermo il prossimo 15 settembre 2018, in occasione del 25esimo anniversario del martirio di don Pino Puglisi. L’arcivescovo ha nominato il Comitato coordinato dal vicario generale dell’Arcidiocesi di Palermo, monsignor Giuseppe Oliveri. Previsti diversi ambiti di azione per preparare al meglio l’accoglienza ad iniziare dalla segreteria generale, dalla liturgia, dalla logistica, dai giovani, dalla sala stampa.

Il programma della vista di Papa Francesco prevede in mattinata la celebrazione eucaristica al Foro Italico dove si prevede l’affluenza di migliaia di fedeli provenienti da ogni parte della Sicilia. Successivamente il pranzo con i migranti e i poveri ospiti della missione “Speranza e carita’”, la cittadella della solidarieta’ fondata da Biagio Conte oltre 25 anni fa, dove saranno presenti anche gruppi di detenuti e della Comunita’ terapeutica della “Casa dei giovani”.