Tartarughe Caretta caretta verso la liberazione a Mondello

Saranno liberate in mare, giovedì prossimo alle 11, nello specchio d’acqua antistante la sede nautica del club canottieri Roggero di Lauria, quattro testuggini Caretta caretta, curate dai veterinari del Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Gli esemplari, recuperati dalla capitaneria di Porto nei mesi scorsi, sono stati operati per rimuovere gli ami in esofago e dopo un periodo di riabilitazione in vasca sono pronti per tornare nel loro habitat naturale.

L’evento di liberazione delle Caretta caretta è stato organizzato in collaborazione con il club Rotary International e l’Università degli studi di Palermo. Saranno presenti il commissario straordinario dell’Izs Sicilia Salvatore Seminara e il direttore sanitario Santo Caracappa.