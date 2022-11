Corruzione, l’imprenditore Vella si difende e respinge le accuse 

Si è svolto l’interrogatorio di garanzia, davanti il gip del tribunale di Palermo Ermelinda Marfia, dell’imprenditore agrigentino Sergio Vella. Il titolare di una delle più grandi imprese del sud Italia nel campo dei rifiuti, difeso dagli avvocati Pasquale Contorno, Nicola e Giuseppe Grillo, è accusato di aver corrotto un funzionario regionale. “Il mio assistito ha fornito tutte le spiegazioni – ha dichiarato l’avvocato a margine dell’interrogatorio – i fatti sono stati interpretati in maniera sbagliata.”

Il legale ha poi proseguito: “Sono stati spiegati anche i rapporti con il figlio del funzionario regionale e i fatti contestati sono stati travisati”. La difesa ha chiesto la revoca del provvedimento di divieto di esercitare l’attività imprenditoriale per un anno. L’altro indagato, Marcello Asciutto, è invece sottoposto all’obbligo di dimora.

Secondo l’accusa, sostenuta dalla Procura di Palermo (procuratore aggiunto Sergio Demontis e sostituti Claudia Ferrari e Gianluca De Leo) in cambio delle autorizzazioni ambientali avute in tempi celeri l’imprenditore avrebbe investito, direttamente o tramite familiari e imprese a lui riconducibili, circa un milione di euro in due società di Milano impegnate in attività di trading finanziario, amministrate dal figlio di Marcello Asciutto, 60 anni di Monreale, all’epoca funzionario nel dipartimento Acqua e rifiuti e attualmente all’assessorato Agricoltura.