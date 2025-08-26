Una città che per un giorno incontra se stessa e porta nello spazio pubblico corpi, identità, storie, musica, arte e partecipazione
L'azienda prendendo atto delle dimissioni del vertice medico della struttura ha nominato il dottor Salvatore Gallo
Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo viale Sicilia, nel popoloso quartiere agrigentino di Fontanelle
Il cameriere, appena uscito dalla pizzeria, è stato affiancato da una moto con due persone a volto travisato. Uno di loro ha estratto una pistola
In via precauzionale i soccorritori e le forze dell'ordine hanno fatto allontanare tutte le persone presenti all'interno di un residence turistico
Lo dice in una nota il Partito Democratico di Agrigento a firma dei due assessori - Giuseppe Riccobene ed Eleonora Scioertino - e dei consiglieri comunali Giampiero Carta e Sandro Fanara
Stava per impossessarsi dei preziosi e del denaro contante della vittima
Un finanziamento di 4 milioni di euro per l’acquisto di un secondo acceleratore lineare e la realizzazione del relativo bunker nel reparto di Radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio
A quanto si apprende, potrebbe avere appiccato lui stesso il rogo ed essersi tolto la vita in seguito
Gli stabilimenti balneari dell'intera costa non si limitano a rispettare i requisiti di legge, ma elevano costantemente gli standard grazie a dotazioni all'avanguardia e a personale altamente qualificato
È stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato nel parcheggio del supermercato dove aveva fatto la spesa senza pagare un solo centesimo
L’incendio sta interessando la fascia compresa tra Contrada Cipollazzo e la frazione collinare in prossimità di Porto Palo.
Secondo le prime informazioni iil rientro sarebbe stato disposto a causa di un possibile principio d’incendio al motore destro dell’aeromobile
Dalle ore 14.00 saranno in vigore divieti di sosta con rimozione in alcune delle zone interessate, tra cui Piazza Pirandello, Piazzale Aldo Moro, Salita Coniglio e Viale della Vittoria.
All'interno erano custoditi i documenti di personali di una cittadina francese, nonché carte di pagamento e circa 500 euro contanti
Sotto i riflettori della dieta mediterranea e della prevenzione cardiaca, i Lions Club della Zona 28 si uniscono per promuovere la cultura della vita e il rispetto del pianeta.
Lo ha detto il capogruppo della Dc all'Ars e sindaco di Ribera, Carmelo Pace, schierandosi a favore di un secondo mandato del presidente della Regione siciliana
Il figlio della vittima ha chiamato i militari che hanno sorpreso i due indagati e sequestrato un tesserino con i marchi istituzionali dell'Arma
L’appuntamento è fissato il 14 settembre
Il sindaco Clemente e l’Assessore Maria Pia Pisano: “un grave disagio per la nostra comunità”
L’ASP lancia la campagna di sensibilizzazione "Proteggiti dal caldo torrido"
L'indagine riguarda le opere che avrebbero dovuto proteggere le abitazioni ai piedi del costone. Il 6 febbraio 2024 il sistema di contenimento cedette e la frana provoco' danni ad alcune ville
Avrebbero utilizzato diversi cellulari tra l’aprile e il maggio scorso nonostante si trovassero tutti detenuti in carcere
Pm e carabinieri ritengono che il decesso della donna, che conviveva con il quarantenne, sia stato causato dall'ennesima aggressione a suo danno
Al via gli accertamenti sul cellulare di Gerlando Brucceri, operaio morto in circostanze sospette nel cantiere del viadotto Morandi. Nell’inchiesta ci sono 15 indagati per omicidio colposo
Falsone, che sta scontando l’ergastolo, è ritenuto ancora oggi il capo della mafia agrigentina nonostante si trovi al 41bis dal 2010 quando venne arrestato in Francia dopo 11 anni di latitanza
"Inserito nell'organigramma criminale Cosa Nostra in seno alla quale ha anche assunto la direzione della famiglia Nissena"
Il fatto era peraltro emerso nell’operazione antimafia Opuntia contro le cosche di Menfi e Santa Margherita Belice
Il consigliere comunale Gerlando Piparo sollecita l’Amministrazione ad attivarsi per intercettare le risorse dei Fondi FSC 2021-2027 destinate agli impianti sportivi
PALERMO (ITALPRESS) – “Fratelli d’Italia non mette in discussione l’ipotesi di un bis di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana, ma avverte gli alleati: se Forza Italia dovesse dubitare del governatore uscente, FdI è pronta a proporre candidature alternative di altissimo livello”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario di FdI in Sicilia, Luca Sbardella, […]
"È una strada che dovrebbe essere un biglietto da visita per chi arriva ad Agrigento e invece oggi presenta condizioni di degrado che non sono più tollerabili"
Omaggio ad uno dei più amati artisti italiani che ha già fatto registrare uno straordinario successo nei vari appuntamenti dell'estate siciliana
Fino a giovedì 27 agosto Tramonti a Case Montana, venerdì 28 agosto il viaggio enogastronomico con Fuori cantina e gran finale sabato 29 agosto con Poetica. Arti orali e poesia al Giardino della Kolymbethra
Lo spettacolo che ha conquistato il pubblico con la voce e l’energia dell’artista siciliano
Il caldo e delicato derby tra Sciacca e Akragas sarà diretto dal canicattinese Matteo Piazza, uno dei profili arbitrali più interessanti ed esperti del panorama siciliano
Per il capitano Alfonso Cipolla è una sfida da ex: «La Coppa è importante, vogliamo passare il turno»
Un’intesa che punta sulla formazione dei ragazzi e sulla valorizzazione dei talenti del territorio