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ULTIME NOTIZIE | Agrigento si veste d’arcobaleno: il primo Pride celebra diritti e diversità (FOTO e VIDEO)
di Irene Milisenda In aggiornamento

Agrigento si veste d’arcobaleno: il primo Pride celebra diritti e diversità (FOTO e VIDEO)

Una città che per un giorno incontra se stessa e porta nello spazio pubblico corpi, identità, storie, musica, arte e partecipazione

Agrigento

Pronto soccorso, l’Asp corre ai ripari: nuovo primario e procedure veloci per i codici “light”

L'azienda prendendo atto delle dimissioni del vertice medico della struttura ha nominato il dottor Salvatore Gallo

Agrigento

Paura a Fontanelle, scontro tra due auto: una si ribalta, due feriti 

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo viale Sicilia, nel popoloso quartiere agrigentino di Fontanelle

di Giuseppe Castaldo

Agguato fallito a Porto Empedocle, cameriere sfugge ad attentato e riesce a salvarsi 

Il cameriere, appena uscito dalla pizzeria, è stato affiancato da una moto con due persone a volto travisato. Uno di loro ha estratto una pistola

Apertura

Cga, sospesa interdittiva antimafia a ditta di Favara

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l'appello cautelare proposto da una impresa favarese

primo piano

Menfi

Incendi nell’Agrigentino, paura a Makauda e Menfi: chiusa statale 115

In via precauzionale i soccorritori e le forze dell'ordine hanno fatto allontanare tutte le persone presenti all'interno di un residence turistico
Agrigento

Maddalusa, il PD di Agrigento: “Acqua è un diritto, l’abusivismo non può essere diritto acquisito”

Lo dice in una nota il Partito Democratico di Agrigento a firma dei due assessori - Giuseppe Riccobene ed Eleonora Scioertino - e dei consiglieri comunali Giampiero Carta e Sandro Fanara
Caltanissetta

Finto carabiniere, ecco la chiamata del truffatore: arrestato 30enne (VIDEO)

Stava per impossessarsi dei preziosi e del denaro contante della vittima
Agrigento

Sanità, ok al finanziamento per l’acceleratore lineare nel reparto di Radioterapia 

Un finanziamento di 4 milioni di euro per l’acquisto di un secondo acceleratore lineare e la realizzazione del relativo bunker nel reparto di Radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio
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ultime notizie

Messina

Incendio in abitazione, trovato cadavere: forse suicidio

A quanto si apprende, potrebbe avere appiccato lui stesso il rogo ed essersi tolto la vita in seguito

Agrigento

Confcommercio Agrigento: “Bagnini presidio di legalità sul litorale agrigentino”

Gli stabilimenti balneari dell'intera costa non si limitano a rispettare i requisiti di legge, ma elevano costantemente gli standard grazie a dotazioni all'avanguardia e a personale altamente qualificato

Catania

Ruba 230 euro di prodotti al supermercato, denunciato

È stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato nel parcheggio del supermercato dove aveva fatto la spesa senza pagare un solo centesimo

Menfi

Vasto incendio a Menfi, il sindaco Clemente: “fate attenzione e non vi avvicinate alle aree interessate”

L’incendio sta interessando la fascia compresa tra Contrada Cipollazzo e la frazione collinare in prossimità di Porto Palo.

Lampedusa

Lampedusa, volo DAT diretto a Catania rientra subito dopo il decollo: paura a bordo

Secondo le prime informazioni iil rientro sarebbe stato disposto a causa di un possibile principio d’incendio al motore destro dell’aeromobile

Agrigento

Agrigento Pride, ecco come cambia la viabilità in città

Dalle ore 14.00 saranno in vigore divieti di sosta con rimozione in alcune delle zone interessate, tra cui Piazza Pirandello, Piazzale Aldo Moro, Salita Coniglio e Viale della Vittoria.

Trapani

Trova portafoglio con 500 euro e lo consegna ai carabinieri, rintracciata la proprietaria

All'interno erano custoditi i documenti di personali di una cittadina francese, nonché carte di pagamento e circa 500 euro contanti

Menfi

Salute, cuore e sostenibilità: il successo di “Mare, Cuore e Benessere” al Club Nautico di Menfi

Sotto i riflettori della dieta mediterranea e della prevenzione cardiaca, i Lions Club della Zona 28 si uniscono per promuovere la cultura della vita e il rispetto del pianeta.

Politica

Regione, Pace (DC): “Schifani candidato naturale del centrodestra”

Lo ha detto il capogruppo della Dc all'Ars e sindaco di Ribera, Carmelo Pace, schierandosi a favore di un secondo mandato del presidente della Regione siciliana

Palermo

Sventata truffa dei finti carabinieri, due arresti

Il figlio della vittima ha chiamato i militari che hanno sorpreso i due indagati e sequestrato un tesserino con i marchi istituzionali dell'Arma

San Giovanni Gemini

San Giovanni Gemini, la Chiesa Madre sarà eretta a Santuario Diocesano di Gesù Nazareno

L’appuntamento è fissato il 14 settembre

Menfi

Vaccinazioni a Menfi, il Comune chiede il ripristino immediato del servizio

Il sindaco Clemente e l’Assessore Maria Pia Pisano: “un grave disagio per la nostra comunità”

Agrigento

Caldo intenso, l’appello dell’ASP: prevenzione e accessi appropriati per non sovraffollare i Pronto Soccorso

L’ASP lancia la campagna di sensibilizzazione "Proteggiti dal caldo torrido"

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N.30/2026
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Giudiziaria

La bancarotta della cantina sociale Enocarboj, fissato appello per 9 imputati 
Agrigento

L’indagato per il tentato omicidio a San Leone denuncia: “Minacciato in carcere”
Giudiziaria

Il maxi incendio alla ditta Omnia, il tribunale: “D’Antona è l’esecutore materiale”
di Giuseppe Castaldo

Pensionata travolta e uccisa da un’auto in corsa a Favara, 31enne chiede di patteggiare 
VIDEO PLAYLIST
ON DEMAND
santo stefano quisquina

Presentato il premio “Controvento Lorenzo Reina”: le interviste
Caltanissetta

Finto carabiniere, ecco la chiamata del truffatore: arrestato 30enne (VIDEO)
Guarda tutti i video

Giudiziaria

Cattolica Eraclea

“La frana sulle case ad Eraclea Minoa”, chiesti 4 rinvii a giudizio

L'indagine riguarda le opere che avrebbero dovuto proteggere le abitazioni ai piedi del costone. Il 6 febbraio 2024 il sistema di contenimento cedette e la frana provoco' danni ad alcune ville

di Giuseppe Castaldo

Utilizzano cellulari in carcere per comunicare con l’esterno, 15 indagati 

Avrebbero utilizzato diversi cellulari tra l’aprile e il maggio scorso nonostante si trovassero tutti detenuti in carcere

Caltanissetta

“Uccise la sua convivente”, 40enne indagato per omicidio

Pm e carabinieri ritengono che il decesso della donna, che conviveva con il quarantenne, sia stato causato dall'ennesima aggressione a suo danno

di Giuseppe Castaldo

L’operaio morto sul viadotto Morandi, si cercano risposte nel cellulare della vittima

Al via gli accertamenti sul cellulare di Gerlando Brucceri, operaio morto in circostanze sospette nel cantiere del viadotto Morandi. Nell’inchiesta ci sono 15 indagati per omicidio colposo

Giudiziaria

Due donne morte nell’esplosione al mercato, al via processo di appello

L’esplosione, provocata da una bombola della rosticceria ambulante di un commerciante agrigentino, provocò la morte di due donne e 13 feriti

Enna

Ex assessore regionale accusato di abusi sessuali, annullata (con rinvio) condanna
Giudiziaria

Il clan Massimino e il canale palermitano della droga: non c’è concorso esterno 
Agrigento

“Kerkent”, sequestro di persona e violenza sessuale? Imputato non diede nessun contributo
di Giuseppe Castaldo

Ex infermiere morto in un incidente ad Agrigento, 75enne indagato per omicidio stradale 
Giudiziaria

“Ucciso a colpi di cacciavite”, tre indagati restano in carcere
Agrigento

“Kerkent”, il clan agli ordini del boss Massimino: chi ne faceva parte e chi no

Foto / Agrigento si veste d’arcobaleno: il primo Pride celebra diritti e diversità (FOTO e VIDEO)
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Mafia

Mafia

Mafia, 35 anni fa l’omicidio di Libero Grassi

Nel gennaio 1991 disse 'no' alle minacce mafiose in una lettera pubblicata sul Giornale di Sicilia al "Caro Estortore" e firmo' la propria condanna a morte

Campobello di Licata

Mafia, bloccata una lettera inviata al boss ergastolano Falsone 

Falsone, che sta scontando l’ergastolo, è ritenuto ancora oggi il capo della mafia agrigentina nonostante si trovi al 41bis dal 2010 quando venne arrestato in Francia dopo 11 anni di latitanza

Caltanissetta

Mafia, confiscati 600 mila euro a esponente della famiglia di Caltanissetta

"Inserito nell'organigramma criminale Cosa Nostra in seno alla quale ha anche assunto la direzione della famiglia Nissena"

Mafia

Tentata estorsione mafiosa nell’Agrigentino, il processo approda in Cassazione 

Il fatto era peraltro emerso nell’operazione antimafia Opuntia contro le cosche di Menfi e Santa Margherita Belice

Mafia

Mafia, armi e droga: arrestati due giovanissimi

Per la partecipazione all'associazione armata operante sul territorio di Petrosino e finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

ultime brevi

Dal 16 al 23 agosto al via “E… State a Giardina Gallotti. Festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie”
Sicilia by Italpress

Ubriaco danneggia il PTE di Bagheria
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Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli dirottati
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Messina, recuperata quarta vittima del crollo a Pistunina
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La Polizia arresta due ladri
Top News Italpress

Ecco lo Zagara Kit, il Palermo rende omaggio alla natura siciliana
Cronaca

Carabinieri: un arresto e due denunce

Politica

Agrigento

Impiantistica sportiva, Piparo: «Il Comune di Agrigento si accrediti subito al portale regionale»

Il consigliere comunale Gerlando Piparo sollecita l’Amministrazione ad attivarsi per intercettare le risorse dei Fondi FSC 2021-2027 destinate agli impianti sportivi

Politica

Sbardella “Ok allo Schifani bis, se Forza Italia dovesse dubitare Fdi è pronta a proporre candidature di alto livello”

PALERMO (ITALPRESS) – “Fratelli d’Italia non mette in discussione l’ipotesi di un bis di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana, ma avverte gli alleati: se Forza Italia dovesse dubitare del governatore uscente, FdI è pronta a proporre candidature alternative di altissimo livello”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario di FdI in Sicilia, Luca Sbardella, […]

Agrigento

Degrado in via Imera, Fattori: “Riqualificazione sia priorità dell’amministrazione comunale”

"È una strada che dovrebbe essere un biglietto da visita per chi arriva ad Agrigento e invece oggi presenta condizioni di degrado che non sono più tollerabili"

Agrigento

Sanità, incontro tra il commissario Asp Delle Donne e la deputata Marchetta

Al centro del confronto le principali problematiche della sanità agrigentina, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini

Cultura & Spettacolo

Agrigento

“Battiato Tribute – La cura dell’eterno”, giovedì 27 agosto al Teatro dell’Efebo

Omaggio ad uno dei più amati artisti italiani che ha già fatto registrare uno straordinario successo nei vari appuntamenti dell'estate siciliana

Agrigento

Sere Fai d’estate: gran finale con “Poetica”, iniziativa dedicata alle arti orali e alla poesia

Fino a giovedì 27 agosto Tramonti a Case Montana, venerdì 28 agosto il viaggio enogastronomico con Fuori cantina e gran finale sabato 29 agosto con Poetica. Arti orali e poesia al Giardino della Kolymbethra

Cultura

Successo a Sambuca di Sicilia per “Pino Minio Live”

Lo spettacolo che ha conquistato il pubblico con la voce e l’energia dell’artista siciliano

Cultura

La scrittrice agrigentina Denise Catalano tra i vincitori del  Premio Letterario Antonio Veneziano

Ancora un successo per la scrittrice di Porto Empedocle

Sport

Calcio

Sciacca-Akragas, il derby affidato a Matteo Piazza: con Trovato e Milioto una terna agrigentina

Il caldo e delicato derby tra Sciacca e Akragas sarà diretto dal canicattinese Matteo Piazza, uno dei profili arbitrali più interessanti ed esperti del panorama siciliano
Calcio

Akragas, comincia la stagione vera: a Sciacca il primo esame di Coppa

Per il capitano Alfonso Cipolla è una sfida da ex: «La Coppa è importante, vogliamo passare il turno»

Calcio

Akragas e Trinacria insieme per i giovani, nasce l’affiliazione a Porto Empedocle

Un’intesa che punta sulla formazione dei ragazzi e sulla valorizzazione dei talenti del territorio
Calcio

Termina la preparazione dell’Akragas, Cammarata: “Iniziano le partite che contano”

I biancazzurri cominceranno la settimana tipo, quella che porterà al primo appuntamento ufficiale della stagione: la sfida di Coppa Italia contro lo Sciacca

Calcio

Akragas SLP, Yoann Cruz vestirà la maglia biancazzurra nella stagione 2026/27

Il nuovo arrivato ha già respirato l’atmosfera biancazzurra: questo pomeriggio si è allenato con i nuovi compagni e ha svolto un test all’Esseneto.

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18:35 - Agrigento si veste d’arcobaleno: il primo Pride celebra diritti e diversità (FOTO e VIDEO) +++17:06 - Incendi nell’Agrigentino, paura a Makauda e Menfi: chiusa statale 115 +++16:33 - Incendio in abitazione, trovato cadavere: forse suicidio +++16:31 - Confcommercio Agrigento: “Bagnini presidio di legalità sul litorale agrigentino” +++16:28 - Ruba 230 euro di prodotti al supermercato, denunciato +++15:09 - Vasto incendio a Menfi, il sindaco Clemente: “fate attenzione e non vi avvicinate alle aree interessate” +++14:57 - Lampedusa, volo DAT diretto a Catania rientra subito dopo il decollo: paura a bordo +++14:45 - Agrigento Pride, ecco come cambia la viabilità in città +++14:23 - Pronto soccorso, l’Asp corre ai ripari: nuovo primario e procedure veloci per i codici “light” +++13:46 - Trova portafoglio con 500 euro e lo consegna ai carabinieri, rintracciata la proprietaria +++
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